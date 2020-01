Ettenhoven richting Hoevenen afgesloten tot 24 januari emz

06 januari 2020

13u40 2 Stabroek Tussen 6 januari en 24 januari is de N114 richting Hoevenen afgesloten . De wegenwerken in het kader van de aanleg van een glasvezelnetwerk zal voor grote hinder zorgen. De straat Ettenhoven blijft wel toegankelijk in rijrichting Stabroek. De omleiding loopt via de Krekelberg.

Automobilisten die via Ettenhoven van Stabroek naar Hoevenen rijden, zullen tussen maandag 6 januari en vrijdag 24 januari grote hinder ondervinden. Die rijbaan is door werkzaamheden immers afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleiding verloopt via de Krekelberg, maar men dient wel rekening te houden met vertraagd verkeer. De rijrichting Stabroek blijft wél toegankelijk. Wie aan de A12 de afrit Stabroek neemt, kan dus nog wel via Ettenhoven Stabroek binnenrijden.

Glasvezel

De werkzaamheden kaderen in de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dat zorgt voor een optimale telecommunicatie. Via glasvezels kan digitale informatie doorgestuurd worden met laserlicht. Dat zorgt voor een stabielere en snellere internetverbinding, een groot voordeel voor digitale communicatie- of ontspanningsmedia als televisie, computer, gsm of gameconsoles.