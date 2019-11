Ernstige verkeershinder in het Laageind Alfons Schryvers

21 november 2019

11u37 0

Als voorbereiding voor een volledige heraanleg van de Stabroekse Dorpsstraat en het Laageind (N111) voeren de nutsbedrijven al enkele werken uit. In hoofdzaak gaat het om verplaatsen van leidingen. In het Laageind zijn evenwel ook doorsteken nodig om leidingen van de ene kant van de gewestweg naar de andere kant te brengen. Het realiseren van een doorsteek is voorzien op maandag 25 en dinsdag 26 november. Het verkeer moet dan twee dagen via tijdelijke verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone. Dat zal zorgen voor ernstige verkeershinder. Vooral richting haven kan de reistijd tijdens de ochtendspits sterk oplopen. Dezelfde boodschap geldt bij de uitvoering van de laatste doorsteek op maandag 2 en dinsdag 3 december.