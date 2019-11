Dubbel kinderhuwelijk sluit bezoek aan gemeentehuis af Alfons Schryvers

28 november 2019

11u32 0

Leerlingen van de 4de leerjaren van BSGO De Stappe uit Stabroek brachten een bezoek aan het gemeentehuis in de Dorpsstraat. De 34 leerlingen werden, samen met hun leerkrachten, ontvangen door burgemeester Rik Frans en zijn, schepenen Veerle Nonneman, Sarah De Martelaere en Liesbeth Bardyn. Na een bezoek aan de raadzaal volgde een rondleiding langs de verschillende gemeentelijke diensten op het gemeentehuis. Het bezoek van de leerlingen kaderde in het leerprogramma over de werking van gemeentes en provincies. De ontvangst van de leerlingen werd afgesloten met een huwelijksceremonie. Omdat er twee klassen op bezoek waren zijn ook twee kinderhuwelijken voltrokken. Voor 4b gaven Lenn Adriaensens en Caitlin Wackenier, enigszins aarzelend, het jawoord. Zij werden via loting uitgekozen om in het huwelijksbootje te stappen. Voor 4a waren dat Géorg Baetens en Amber Hansen. Als afsluiter van de ceremonie toonde burgemeester Rik Frans enkele oude exemplaren van huwelijks- en geboorteregisters. Nadien volgde de traditionele groepsfoto op de trappen van het gemeentehuis.