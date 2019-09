Dorpsdag van zondag afgelast Alfons Schryvers

28 september 2019

15u58 33

Op advies van de brandweer, en in samenspraak met de Stabroekse Burgemeester en de organisatoren, is beslist dat de Dorpsdag van zondag 29 september wordt afgelast wegen de slechte weersvoorspellingen. Volgens die voorspellingen trekt er zondag een depressiekern ten noorden van ons land. Deze depressie zorgt voor regelmatig regen of buien, met kans op een plaatselijke donderslag. Bovendien staat er vrij veel wind met rukwinden tot mogelijk 75 km/u. De beslissing om de Dorpsdag af te lasten is genomen uit veiligheidsoverwegingen en om bezoekers, en standhouders, niet in gevaar te brengen.