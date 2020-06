Doorbraak voor Lee? Katje mag terug naar Peru, zegt ambassade nu ook officieel TT

05 juni 2020

07u22 84 Stabroek De Peruviaanse ambassadeur in ons land heeft federaal minister Denis Ducarme (MR) bevestigd dat de kat Lee terug mag keren naar Peru. Daarmee is er een oplossing gevonden voor het lot van het katje, waarover de laatste weken veel te doen was. Dat meldt GAIA.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 4 juni heeft federaal minister Denis Ducarme (MR), voogdijminister van het voedselagentschap FAVV, de Peruviaanse ambassadeur in België aangeschreven, zegt GAIA. “Minister Ducarme vraagt in zijn officieel schrijven of de kat Lee terug mag keren naar Peru. De minister benadrukt dat hij voor 5 juni 9 uur een antwoord nodig heeft, dus voor de uitspraak van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Dezelfde dag, op 4 juni, heeft de Peruviaanse ambassadeur geantwoord dat Lee inderdaad terug mag keren naar Peru en dat Senasa (de Peruviaanse aanhanger van het FAVV) daarvoor toestemming geeft.”

De documenten die noodzakelijk zijn voor de terugkeer, zijn aanwezig, klinkt het. “Het FAVV benadrukte bij hoog en bij laag dat ze via officiële kanalen op de hoogte moesten gesteld worden dat Lee terug kan keren naar Peru”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Officiëler dan de bevestiging van de ambassadeur kan niet. Wij hopen dat dit de doorbraak is voor Lee.” Woensdag meldde SENASA op Twitter al dat Lee opnieuw welkom was in Peru.

Hondsdolheid

De Stabroekse studente Selena Ali (23) had het katje Lee begin april meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd wegens de coronapandemie. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) had daar geen toestemming voor gegeven omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties -het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken- niet mogelijk waren. De studente verzette zich tegen die beslissing en verstopte het katje. Het FAVV spande daarop een kort geding tegen haar in, omdat ze zo de volksgezondheid in gevaar bracht.