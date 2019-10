Deze hypermoderne melkrobot van PITO herkent elke koe Alfons Schryvers

18 oktober 2019

13u04 0 Stabroek Met een teug van een glas verse melk, rechtstreeks uit een opslagtank, is bij het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) aan het Laageind in Stabroek, een hypermoderne melkrobot plechtig ingehuldigd. Deze robot laat 38 koeien toe zelf te kiezen wanneer ze gemolken worden.

Provinciaal gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens (N-VA) zette de melkrobot voor het eerst aan. De robot maakt een einde aan de traditionele uren waarop de koeien gezamenlijk moeten gemolken worden. Voortaan kunnen 38 kooien hun moment zelf kiezen.

Door een halsband met een transponder herkent de robot elke koe en registreert hij gegevens over de melkkwaliteit maar ook de gezondheid van het dier. Toch maakt dit technologisch hoogstandje de boer niet overbodig zegt Klaartje Kenis, die recent als melkster het PITO-team versterkte. “Met dit systeem kunnen boer en technologie elkaar juist versterken.”

Luk Lemmens wees op het belang van het technisch- en beroepsonderwijs. “Deze studierichtingen kunnen het verschil maken en daarom is het belangrijk dat we blijven innoveren. De melkrobot is aan een sterke opmars bezig bij Europese melkveebedrijven. Daarom is het belangrijk dat leerlingen hiermee vertrouwd geraken.”

De melkrobot heeft ongeveer 220.000 euro gekost. De belangstelling voor het PITO Stabroek blijft groeien. Momenteel volgen ongeveer 1.300 leerlingen er les.