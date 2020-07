De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met koning in het gansrijden Koen Van Look in Stabroek: “De bunkers van het Antitankkanaal zijn een schoon stuk erfgoed”

Stabroek

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt de Stabroekse koning in het gansrijden Koen Van Look (32) ons naar een sluisbunker aan het Antitankkanaal op de Danckerse Weg in Stabroek. “Een ideale omgeving om te komen joggen, fietsen of paardrijden. Met een beetje geluk spot je in de natuur rond de bunker een reiger, een vos of een hert”, lacht hij.