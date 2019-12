De Rekke bekroond met Verkeer op School-medaille Alfons Schryvers

20 december 2019

11u34 0 Stabroek De gemeentelijke basisschool De Rekke uit Hoevenen is door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille.

De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen die meer resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn kinderen veilig te leren stappen of fietsen. Daarnaast komen ook de verkeerskennis, en risicoherkenning van hun leerlingen, aan bod meer bepaald het dragen van een fietshelm en een fluohesje. Elk van deze onderdelen levert de deelnemende school een punt op. Het uiteindelijke puntentotaal bepaalt of een school een bronzen, zilveren of gouden medaille in de wacht sleept. De Rekke krijgt een gouden medaille. Die kunnen ze aan de schoolpoort hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite.