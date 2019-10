Dag van de Markt in Stabroek Alfons Schryvers

30 oktober 2019

12u36 1 Stabroek De gemeente Stabroek organiseert op dinsdag 5 november haar eerste Dag van de Markt. Bedoeling is hiermee de markt te promoten en inwoners aan te zetten om de wekelijkse markten te bezoeken.

Dinsdag krijgen alle bezoekers van de markt een presentje van het gemeentebestuur. Er zijn ook hapjes en drankjes. Ook de marktkramers hebben iets voor hun klanten. In de voormiddag staat het gemeentebestuur op het Frans Oomsplein in Hoevenen van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag vinden de festiviteiten plaats op Hoeve Brouwers in het centrum van Stabroek van 13.30 tot 15.30 uur.