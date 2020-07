Daders van plofkraak in Stabroek crashen met vluchtauto: “Te voet verder met deel van de buit” Sander Bral

15 juli 2020

05u49 46 Stabroek Nadat het filiaal van BNP Paribas Fortis tien maanden geleden al het doelwit was van een plofkraak, werd dinsdagnacht het aangrenzende kantoor van bpost geviseerd. Buren zagen twee verdachte mannen ‘s nachts in een voertuig wegrijden. Niet veel later crashte het vluchtende voertuig tegen een vangrail in het Nederlandse Bergen op Zoom. In de vluchtauto werd een deel van de buit gevonden maar de daders zelf konden te voet ontsnappen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Veel beweging in de Stabroekse Abtsdreef vanaf iets na vier uur woensdagochtend. De politie zette de straat volledig af en zowel ontmijningsdienst DOVO als het gerechtelijke labo kwamen ter plaatse voor onderzoek. De schade aan het filiaal van bpost is groot, volgens onze informatie lag het kantoor vol bankbiljetten. De daders zouden geen explosieven gebruikt hebben maar een mix van zuurstof en gas. Burgemeester Erik Frans (N-VA) was de eerste om de feiten te bevestigen, en later woensdagochtend volgde ook het parket.

“Het gaat inderdaad om een plofkraak”, bevestigt Christel Minne van het parket van Antwerpen. “Het onderzoek is nog volop aan de gang en er zijn nog veel onduidelijkheden. Hoeveel er gestolen is, is nog niet geweten. Volgens de overburen stapten er rond het uur van de feiten twee mannen in een klaarstaande vluchtauto en reden ze weg richting Nederland.”

Gecrasht

Ter hoogte van Bergen op Zoom crashten de daders tegen een vangrail. “Ze moeten daarna verder te voet gevlucht zijn want er was niemand meer aanwezig toen de hulpdiensten in Nederland arriveerden”, gaat Minne verder. “Het voertuig van de verdachten werd gerechtelijke getakeld voor sporenonderzoek. Een deel van het gestolen geld, lag er nog in. Vermoedelijke hebben ze een ander deel van de buit te voet meegenomen.”

Dienstverlening verstoord

Bij bpost zelf is er ook nog niet veel informatie. Wel is de dienstverlening vandaag verstoord. “Aangezien de straat en het kantoor afgezet is, kunnen onze postbodes hun werk niet doen en kunnen ze jammer genoeg nog niet meteen uitrijden”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Mogelijk kan dat later vandaag wel.”

Roemeense bende

In oktober 2019 deed er zich al eens een plofkraak voor in de straat, bij het filiaal van BNP Paribas Fortis, naast de post. Het bankkantoor werd toen enorm beschadigd en de daders konden te voet vluchten met de buit. Twee dagen later werd ook al een plofkraak gepleegd in het grensgebied, bij een bankfiliaal van Argenta in Essen deze keer. Begin juni werden drie Roemenen gearresteerd die in aanmerking komen voor beide feiten. Ze zouden voor meer dan 700.000 euro buit gemaakt hebben bij zes plofkraken, naast die van Stabroek en Essen ook in Hasselt, Sint-Niklaas en Aarlen.

Het onderzoek wordt gevoerd door de gerechtelijke federale politie.