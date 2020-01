Cultuurraad presenteert muziekquiz emz

29 januari 2020

12u13 0 Stabroek De cultuurraad van Stabroek heeft ook dit jaar een quiz in elkaar gebokst. Die zal plaatsvinden op vrijdagavond 28 februari in Zaal Moorland. Deelnemers mogen zich verwachten aan allerlei vragen over muziek inclusief talrijke filmpjes.

Ondertussen is de muziekquiz van de Stabroekse cultuurraad al uitgegroeid tot een vaste waarde. Dit jaar is iedereen opnieuw uitgenodigd om het vragenvuur te doorstaan. Daarbij zullen ook heel wat muziekfilmpjes aan te pas komen. “Uiteraard zijn er een handvol prijzen te winnen, maar die verdwijnen in het niets tegenover de amusementswaarde van de quiz op zich”, klinkt het.

De muziekquiz van de cultuurraad vindt plaats op vrijdag 28 februari in Zaal Moorland. De deuren gaan open om 19 uur 30, de eerste vraag wordt om 20 uur stipt gesteld. Iedere ploeg bestaat uit maximaal vier personen. De deelnameprijs bedraagt 16 euro. Ook cadeaucheques van de gemeente Stabroek worden aanvaard. Inschrijven gebeurt via 03/210 11 75 of reservaties@stabroek.be.