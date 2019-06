Creatieve leerlingen Academie Noord studeren af Alfons Schryvers

17 juni 2019

12u16 0

Leerlingen van de Academie Noord, filiaal Stabroek, hebben hun einddiploma in ontvangst genomen. Dat gebeurde met een groepstentoonstelling in de leslokalen van de voormalige Duitse school, thans ’t Heuveltje, aan de Waterstraat 39 in Stabroek. In totaal studeerden zes leerlingen af die alle zes leerjaren op ’t Heuveltje hebben doorlopen. Ongeveer 75 leerlingen, tussen de leeftijd van 6 en 11 jaar, volgen er hun opleiding. Dat gaat van tekenen, kleuren tot materialen en vorm ontdekken. De leerlingen werken naar een hoogtepunt toe, de expo op het einde van het schooljaar. Het thema dit jaar was milieu dat de leerlingen zelf mochten invullen in de breedste zin van het woord. De Academie Noord is een samenwerkingsverband van de gemeenten Brasschaat, Essen, Wuustwezel, Schilde en Stabroek. De vestiging werd op 1 september 2008 definitief ondergebracht in de Waterstraat.