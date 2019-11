Creatieve inwoners tonen werken op groepstentoonstelling Alfons Schryvers

Het kasteel Ravenhof in Putte is voor de 37ste keer de verzamelplaats van amateurs en semi-professionele kunstenaars. Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november stellen meer dan zestig plaatselijke kunstenaars er de meest uiteenlopende werken voor.

De tentoonstelling werd officieel geopend door schepen Liesbeth Bardyn (CD&C). “Ik wist niet dat er zo veel artistiek talent aanwezig was in onze gemeente” zei de schepen. “Bovendien zijn het allemaal mensen die na hun dagtaak nog de moed hebben om hun schildersezel, of ander materiaal, boven te halen om creatief aan de slag te gaan”. Wendy Van Egdom, voorzitster cultuurraad, was blij enkele nieuwe kunstenaars te mogen verwelkomen. “Bedoeling van deze tentoonstelling is iedereen die met kunst bezig is een platform te bieden om te tonen waarmee ze bezig zijn en dat valt duidelijk in de smaak. We spreken geen oordeel uit over de kwaliteit van de werken, dat laten we over aan de bezoekers, maar vergeet niet dat achter elk werk enorm veel tijd schuilt.”. Op zondag 3 november wordt de publieksprijs uitgereikt en worden de werken van zes kunstenaars gekozen die om de twee maanden hun werk in het gemeentehuis van Stabroek mogen tentoonstellen. De tentoonstelling is nog gratis te bezoeken op vrijdag 1 november van 14 tot 21 uur, zaterdag 2 en zondag 3 november van 11 tot 17 uur.