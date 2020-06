Cowerkplek opent in Hoevenen: “Ideaal voor ondernemers” emz

18 juni 2020

12u02 32 Stabroek De 20-jarige Kapellenaar Pieter Jan Vanheybeeck biedt met het bedrijf ‘CoLabs’ vanaf dinsdag 7 juli acht cowerkplekken aan op de Hoge Weg in Hoevenen (Stabroek). Het concept mikt vooral op wie nood heeft aan een werkplek, maar geen al te hoge kosten wil betalen voor een apart bureau.

De coronacrisis leerde dat werken met de kinderen in huis niet altijd een evidentie was. Daar speelt ‘CoLabs’ op in. “Het concept is ideaal voor thuiswerkers, ondernemers en freelancers. Vaak willen die een aparte plaats om te werken, maar kunnen ze zich geen apart bureau veroorloven. Dan is dit een waardig alternatief. Daarnaast kunnen ze hier ook een netwerk opbouwen”, licht Vanheybeeck toe.

Vergaderruimte

Naast de bureau met een op maat gemaakte service biedt ‘CoLabs’ een heleboel andere faciliteiten. De parking naast het gebouw zelf is gratis. Ook kan er geprint, gekopieerd en gescand worden. In de lounge kunnen de werkers dan weer genieten van een kop koffie of thee. Daarenboven beschikt het project over een vergaderruimte voor ongeveer tien personen, waar ook evenementen of workshops kunnen doorgaan.

De cowerkplekken bevinden zich op Hoge Weg 129 in de gemeente Stabroek. Meer informatie over ‘CoLabs’ via de website www.colabscoworking.be, per e-mail info@colabscoworking.be of op het gsm-nummer 0470 10 05 14.