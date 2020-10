Coronavirus is spelbreker van gouden jubileum: vijftigste editie Katharinafeesten is afgelast emz

08 oktober 2020

17u57 0 Stabroek In november zou Stabroek normaal gezien de vijftigste editie van de Katharinafeesten vieren. Vanwege het coronavirus besloot de organisatie, het Rosmolencomité, de festiviteiten niet te laten doorgaan.

De steeds wisselende coronamaatregelen maakten dat een degelijke voorbereiding van de Katharinafeesten in de war gestuurd werden. Daarom heeft het Rosmolencomité een moeilijke knoop doorgehakt: dit jaar worden er geen feestelijkheden georganiseerd. “Door de grote onduidelijkheid of in november mensen nog wel - of met hoeveel en in welke omstandigheden - mogen samenkomen, is het onmogelijk om een dergelijke organisatie op te zetten. Het Rosmolencomité wil de veiligheid en de gezondheid van de vele deelnemers en talloze vrijwilligers niet in gevaar brengen”, klinkt het.