Coronapost in Stabroek neemt eerste testen af: “Al een geluk dat ik niet meer naar Merksem moet” emz

10 augustus 2020

17u02 4 Stabroek De nieuwe coronapost op de parking van het sportcomplex Blokwegvelden in Hoevenen (Stabroek) is sinds maandagnamiddag actief. Zestien inwoners uit Stabroek of Berendrecht-Zandvliet-Lillo kwamen zich na een doorverwijzing van de huisarts laten testen op COVID-19. “De keelpijn komt eerder door de ventilator denk ik, maar beter voorkomen dan genezen”, zegt Bjorn Verresen (38) uit Zandvliet.

Het was op vraag van Eerstelijnszone Noord Antwerpen (Stabroek, Schoten, Ekeren, Merksem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpen Luchtbal) dat de gemeente Stabroek haar eigen coronatestpunt opent.“We wilden het triagepunt in Merksem ontlasten met een satellietpost. Het is daarenboven belangrijk geen vermenging van groepen te hebben: Merksem kleurt van donker oranje tot rood, hier is het lichtjes geel. We verwachten dan ook dat het percentage van positieve testen op deze post niet zo hoog zal liggen als op het testpunt in Merksem”, vertelt arts en eindverantwoordelijke van het nieuwe testpunt Maaike Van Overloop (42). “Daarnaast merkten we dat het niet evident was om van Stabroek of Berendrecht-Zandvliet-Lillo naar Merksem te gaan. Het is relatief ver. Zeker als je je al niet goed voelt en dan nog lang op de bus moet zitten”, vervolgt ze.

Twee minuten

Terwijl patiënten met een vermoeden van corona uit Stabroek en Berendrecht-Zandvliet-Lillo voordien dus naar Merksem of het testdorp op Spoor Oost in Borgerhout moesten, kunnen ze sinds maandag iedere werkdag gedurende een halve dag terecht in Hoevenen. Dat kan wel enkel op doorverwijzing van de huisarts, die een afspraak vastlegt. Terugkerende reizigers met een code kunnen hier niet terecht: die moeten naar het testdorp in Borgerhout.

De post is duidelijk georganiseerd. Pijlen leiden naar het testpunt op de parking van het sportcomplex aan de Kerkstraat, waar twee van de vijf gemeentelijke containers dienst doen als testpunt. Aanmelden gebeurt contactloos aan de receptie-unit. Daar ontvangen de patiënten van een administratief gemeentemedewerker het testmateriaal door een gleuf. Daarmee gaan ze naar een andere box om de test te laten afnemen. “Technisch gezien duurt die maar twee minuten”, verduidelijkt Cathleen Gavel (46), verpleegkundige van MediNet BeZaLiSt (Berendrecht-Zandvliet-Lillo-Stabroek).

Iedereen met een hoest of banale verkoudheid zal getest moeten worden. We moeten ervoor zorgen dat we dat volume tegen dan aankunnen. Indien nodig kunnen ook wij onze capaciteit vergroten Dokter Maaike Van Overloop

Hoesten en keelpijn

Dat medisch huis zorgt voor de bemanning van de testpost, het poetsen neemt de gemeente voor haar rekening. Deze week zal Gavel tot twintig testen per halve dag afnemen. De allereerste bezoeker is Sabina Stolk (52) uit Berendrecht. “Sinds zaterdag heb ik plots hevige maagpijnen en diarree. Ook heb ik overgegeven. Ik moet veel hoesten en ben kortademig. Koorts heb ik nog niet. Het kan ook een griepje zijn.” Hoe ze die symptomen zou hebben opgelopen, weet ze niet zeker. “Ik maak broodjes in een tankstation in Brasschaat. Daar neem ik vaak wel van klanten cash geld aan dat niet ontsmet is.” Het is niet haar eerste test. “Op 10 juli moest ik er ook al één doen. Die was negatief. Het pluspunt tegenover toen is dat ik nu niet meer naar Merksem moet, maar hier in Hoevenen terecht kan”, zegt ze.

Ook Bjorn Verresen uit Zandvliet werd vanwege mogelijke coronasymptomen door zijn huisarts doorverwezen naar het triagepunt. “Sinds dit weekend heb ik last van keelpijn”, vertelt hij. Hoe hij dat heeft opgelopen? “Ik heb er geen idee van. Misschien is het door de ventilator.”

Verhoogde capaciteit

In minder dan vijf minuten na aankomst konden Sabina en Bjorn alweer naar huis. In totaal kwamen zestien personen zich laten testen. “Het verliep vlot”, reageert Gavel. Hoewel het voorlopige maximum van twintig maandag dus zo goed als bereikt was, komt de nieuwe post er op een moment dat de tweede piek volgens viroloog Steven Van Gucht al achter ons kan liggen. “De lichte daling in bepaalde regio’s betekent dat de maatregelen hun werk aan het doen zijn. Maar dat betekent niet dat er geen derde, vierde of vijfde golf kan komen. Als de scholen straks terug starten, gaat ondanks alle beschermingsmaatregelen het testvolume toenemen tot 50.000 à 70.000 per dag. Want iedereen met een hoest of banale verkoudheid zal getest moeten worden. We moeten ervoor zorgen dat we dat volume tegen dan aankunnen. Indien nodig kunnen ook wij onze capaciteit vergroten”, licht Van Overloop toe.

Hoelang het tijdelijke testpunt nog actief zal zijn, is dus nog niet duidelijk. Tot in de winter blijven de containers zeker nog staan. “Een aantal huisartsen hebben gevraagd dat ze in de herfst hun patiënten met mogelijke coronaklachten of vanwege een nauw contact met een besmette persoon hier kunnen ontvangen. Sommige praktijken zijn bij de artsen thuis. Dan is het logisch dat ze die consultaties niet thuis willen doen”, besluit Van Overloop.