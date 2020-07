Coronadrempel overschreden in Stabroek: “We worden meegezogen in agglomeratie Antwerpen” emz

26 juli 2020

20u06 0 Stabroek Met 8 nieuwe besmettingen heeft Stabroek zondag de coronadrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. Volgens burgemeester Rik Frans (N-VA) heeft dat veel te maken met de nabijheid van Antwerpen, waar het coronavirus sterk opflakkert. Begin deze week bekijkt hij in samenspraak met het bestuur bijkomende lokale maatregelen. “Mondmaskerplicht op het Picoloplein is een mogelijkheid”, reageert hij.

Het coronavirus steekt vooral in Antwerpen en haar randgemeenten de kop op. Dat merkt ook Stabroek. Midden juli was de situatie daar al alarmerend. Het gevaar leek even geweken. Zo waren er vrijdag twee nieuwe infecties vastgesteld de voorbije week. Zondag liep dat op tot acht gevallen. Op 18.710 inwoners vertaalt zich dat op een schaal van 100.000 inwoners naar 43 besmettingen. Dat betekent dat Stabroek opnieuw zich in de alarmfase bevindt: de coronadrempel ligt immers op 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Werken in Antwerpen

Net als in andere gemeenten Zoersel, Malle, Schilde of Borsbeek het geval is, heeft burgemeester Rik Frans geen officiële informatie over wie in zijn gemeente positief getest heeft en waar die besmetting mogelijk opgelopen zou zijn. Wel onderhoudt Stabroek een rechte lijn met de lokale rusthuizen. “Maar daar heeft het coronavirus momenteel nog niet voor nieuwe besmettingen gezorgd.”

Vooral de nauwe verwantschap met Antwerpen speelt Stabroek met betrekking tot het coronavirus parten volgens Frans. “Gelegen in de periferie worden we meegezogen in de agglomeratie Antwerpen. Heel wat Stabroekenaren werken in Antwerpen. Onze weg leidt daarheen. Daarenboven zitten we aan de grens. In Nederland zijn de regels heel anders. Dat maakt het voor ons allemaal heel ‘flou’ natuurlijk.”

Mondmaskerplicht in winkelzone?

Op maandag of dinsdag bespreekt het Stabroeks gemeentebestuur de mogelijke bijkomende regels op lokaal niveau. Mondmaskerplicht in het kernwinkelgebied bijvoorbeeld. Al maakt Frans daarbij de kanttekening dat dat er in Stabroek niet echt is. “Echt grote winkelstraten hebben we niet in onze gemeente. Toch niet in Stabroek of Hoevenen. In Putte een klein stukje, maar daar is nooit een overrompeling. En de anderhalve meter afstand kan daar makkelijk bewaard worden. De parking van het Picoloplein misschien. Maar die is gigantisch. Ook daar is sociale afstand makkelijk te respecteren”, besluit Frans.

