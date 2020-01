Cheerleadster Selena Ali (22) staat in finale Miss België: “Pesters op school noemden me vroeger Voldemort” emz

08 januari 2020

15u05 0 Stabroek Zaterdag doet Selena Ali (22) het beste van zichzelf om het gegeerde Miss België-kroontje te veroveren. De ‘Miss Charity’ uit Stabroek wil vooral een voorbeeld zijn voor kinderen die gepest worden: “Door te strijden kan je meer bereiken dan je ooit hebt durven te dromen”, vertelt Selena.

Met haar carwashactie haalde studente toegepaste psychologie Selena Ali in september het meeste geld op van alle finalistes voor ‘Hope for the Children’ in Cambodja. Dankzij de titel ‘Miss Charity’ stootte ze door naar de nationale preselecties. Vervolgens schopte de cheerleadster van de Antwerp Giants het tot de laatste 32 kandidates die op zaterdag 11 januari naar het kroontje zullen dingen. Sinds dinsdag verblijven ze in De Panne om zich voor te bereiden op de Miss België-verkiezing.

De voorbereidingsweek in De Panne is nu begonnen. Op welke manier probeer je jezelf klaar te maken voor de grote finale?

“Dinsdag was de eerste repetitiedag, dus veel tijd hebben we nog niet gehad. Sowieso probeer ik de lijn van mijn positief gedrag op de reis in Egypte door te trekken, want ook dat speelt mee in de beoordeling. In de mate van het mogelijke ga ik proberen de vragen in mijn hoofd voor te bereiden, zodat ik daarop in de finale relaxed kan antwoorden. Maar ik ga me vooral focussen op mijn grootste sterkte, namelijk dans. Als cheerleadster en danseres is dat echt mijn comfortzone.”

Na de show in bikini blijven er nog twaalf kandidaten over. Dat is wel mijn streefdoel, zodat mijn ouders mij in de volledige show kunnen zien schitteren. Selena Ali

Cheerleaden is jouw grote troef, maar wat kan misschien jouw zwakte zijn?

“Tussen de finalistes onderling wordt daar veel over gebabbeld. Vele meisjes vinden mij een kanshebber vanwege mijn persoonlijkheid, maar denken dat mijn lengte me parten zouden kunnen spelen. Met mijn 1 meter 68 haal ik net niet die gewilde 1 meter 70. Dat kan een nadeel zijn, zeker omdat er dit jaar zoveel grote meisjes bij zijn. Al was Angeline (Flor Pua, winnares Miss België 2018, nvdr.) ook maar een kleine Miss België.”

Wat verwacht je van jezelf?

“De jurygesprekken in de verschillende talen waren best goed verlopen. Als mijn twee dansjes in de eerste ronde op punt staan, hoop ik dat ik goed genoeg opval om de eerste selectie tot twintig finalistes te halen. Na de show in bikini blijven er nog twaalf kandidaten over. Dat is wel mijn streefdoel, zodat mijn ouders mij in de volledige show kunnen zien schitteren. Alles wat erna nog zou volgen, is mooi meegenomen. Maar ik gun iedereen het kroontje. We zijn al een heel hechte groep geworden. Er is zelfs al een pact gesloten dat we met iedereen achteraf zullen blijven afspreken.”

Welke boodschap wil je uitdragen als kandidate Miss België?

“Ik zou graag een voorbeeld willen zijn voor kinderen of jongeren die gepest worden. Door mijn passie goochelen noemden de jongens mij indertijd al snel Voldemort. Ook mijn uiterlijk of speciale achternaam waren vaak aanleidingen om me te treiteren. Door te blijven vechten heb ik mijn plekje uiteindelijk wel veroverd op school. En nu sta ik hier. Als ik Miss België word, zou ik later in mijn eigen praktijk aan de hand van mijn leven willen aantonen dat je veel meer kan bereiken dan je zelf denkt.”

Wie graag Selena tot Miss België verkozen wil zien, kan ‘MB 08’ sms’en naar 6665 (1 euro per sms). De finale van Miss België vindt zaterdag plaats in het Plopsa Theater in De Panne. De show is live te volgen vanaf 20.30 uur op www.hln.be, via Eclips TV en RTL Play. Tickets voor het gala zijn nog altijd te verkrijgen op www.missbelgium.be.