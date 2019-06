Burgerinitiatief vreest extra hinder voor polderdorpen door nieuw haventracé Alfons Schryvers

05 juni 2019

11u07 0 Stabroek Het haventracé met samen met de Oosterweelverbinding de fileproblemen in en rond Antwerpen oplossen. Maar het Burgerinitiatief Leefbare Noordrand (LENORA) wijst nu op de ingrijpende gevolgen voor Ekeren, Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen. “Voor de polderdorpen moeten er maatregelen komen om de leefbaarheid te garanderen net zoals gebeurd is voor de stad Antwerpen.”

Om files en wachttijden te vermijden wordt de komende jaren de transportinfrastructuur in het havengebied drastisch aangepakt. De Vlaamse overheid wil onder meer de Antwerpse ring terug vlot krijgen door het doorgaand verkeer om te leiden via de Liefkenshoektunnel, de Havenweg en de nog aan te leggen A102 via een geboorde tunnel van Ekeren naar Wommelgem. Dit zogenaamd Haventracé zet kwaad bloed bij LENORA. “Door deze nieuwe plannen komt het doorgaand verkeer dat nu op de ring rijdt door onze polderdorpen. Dat brengt heel wat extra overlast naar de noordrand.”

Knelpunten

Het Haventracé kent volgens LENORA een aantal knelpunten. “Daarbij denken we aan het aansluitingscomplex met de A12 ter hoogte van de E19 en Luithagen, de bocht met afrit naar Leugenberg, het ontbreken van een verbinding (Nx) tussen de Havenweg en de N11 (Kapellen-Putte) en de steile helling van de Tijsmanstunnel. Deze knelpunten dienen op beslissingsniveau de nodige aandacht te krijgen. De aanleg van een extra Tijsmanstunnel zou opportuun zijn om het verkeer vlotter te laten verlopen. Om het van de ring afgeleide doorgaand verkeer op te vangen zijn er nog twee drastische aanpassingen aan de Havenweg nodig. De capaciteit moet worden uitgebreid en een nieuwe snelweg tussen Ekeren en het rondpunt van Wommelgem zou soelaas kunnen brengen. Zonder deze nodige aanpassing krijgen de polderdorpen meer lawaai en luchtvervuiling en dat is uiteraard nadelig voor de toch al overbelaste dorpen. Het gaat hier immers over een verkeersgroei waarvoor maar liefst twee bijkomende rijvakken in de twee richtingen nodig zijn op de A12 en een nieuwe snelweg”.

Geluidswanden

Daarom vindt LENORA dat de leefbaarheid moet bewaakt worden van Ekeren tot aan de Nederlandse grens en niet enkel rond Antwerpen zoals nu in de plannen staat. Dat het vanuit Antwerpen allemaal snel moet gaan, daar heeft LENORA geen boodschap aan. “De gezondheid, en leefkwaliteit, van de mensen in de noordrand en de poldergemeenten mag niet op het spel gezet worden. De Vlaamse overheid voorziet geluidswanden om de hinder van de aanpassingen te verminderen, maar dat is de enige maatregel. Door meer fijn stof en andere luchtverontreiniging komt de gezondheid van de polderbewoners in gevaar.”