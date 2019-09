Burgemeester rockt Alfons Schryvers

02 september 2019

Na het niet zo succesvolle eerste bal van de burgemeester, van vorig jaar, pakt de plaatselijke N-VA afdeling uit met een opvallend nieuw initiatief. Met als titel “Rik rockt” heeft de ploeg rond burgemeester Rik Frans het over een totaal andere boeg gegooid. “Ik heb het comité zijn gang laten gaan maar vind het best leuk dat ze origineel uit de hoek te komen. Het wordt een gratis fuif waarop ik ook achter de draaitafel zal staan om enkele van mijn favoriete nummers te draaien” zegt burgemeester Rik Frans. De fuif heeft plaats op zaterdag 21 september, vanaf 20 uur, in het Jeugdontmoetingscentrum JOS aan de Kerkstraat in Hoevenen. Danskriebels zijn er verzekerd op de tonen van allround-dj Kristof. Er is ook een lounge bar met drankjes voor wie het graag wat rustiger houdt of wil bijtanken.