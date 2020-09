Breuk in gasleiding aan Laageind hersteld: N111 en brug weer vrij Jasper van der Schoot

15 september 2020

15u37 2 Stabroek De politie en de brandweer kregen dinsdagmiddag melding van een gaslek in de Laageind in Stabroek. Een middendrukleiding was geraakt tijdens werken aan de N111. Ondertussen is het lek gedicht en zijn de weg en de brug weer vrijgegeven.

Tijdens werken aan de N111 in Stabroek is een gasleiding geraakt, waardoor er een lek ontstond. De politie en brandweer kwamen snel ter plaatse en hebben even de straat en de brug aan de A12 afgezet. Ook moesten een paar appartementsblokken in de buurt ontruimd worden.

Uiteindelijk bleek het lek niet ernstig en konden de hulpdiensten het snel dichten. De straat, brug en appartementsblokken zijn ondertussen weer vrijgegeven.