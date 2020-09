Breuk in gasleiding aan Laageind: brug A12 afgesloten Jasper van der Schoot

15 september 2020

Politie en brandweer hebben dinsdagmiddag melding gekregen van een gaslek in de Laageind in Stabroek. Preventief is de brug aan de A12 afgesloten voor het verkeer richting het centrum van Stabroek. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

