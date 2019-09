Brent en Myra trouwen in Stabroekse gemeentehuis Alfons Schryvers

27 september 2019

11u31 0 Stabroek Ongeveer 40 leerlingen van de 4de leerjaren van GBS De Rekke brachten een bezoek aan het Stabroekse gemeentehuis.

De verplaatsing, vanuit de school in Hoevenen, naar het gemeentehuis gebeurde met de fiets onder begeleiding van ouders en politie. In de voetsporen van burgemeester Rik Frans (N-VA) kregen de leerlingen een rondgang langs de verschillende diensten in het gemeentehuis. Traditioneel werd het bezoek afgesloten met een kinderhuwelijk. Voor deze ceremonie werd burgemeester Rik Frans geassisteerd door kinderburgemeester Katrien Breugelmans die samen de rechten en plichten voorlazen en de verbindingsarmbanden aanschoven. Brent Van Tilborgh en Myra Van Elsacker waren de gelukkige bruid en bruidegom. Het jonge koppeltje werd uitgekozen omdat ze de winnaars werden van de affichecampagne in de school. Hiervoor moesten de leerlingen een affiche ontwerpen waarop een foto van hen opstond vergezeld van een leuke slogan. Als afsluiter schonk de gemeente Stabroek aan alle leerlingen een fluoband met een reflectorlicht.