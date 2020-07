Brandweer gebruikt hijskraan om gevallen paard uit diepe gracht te helpen Sander Bral

12 juli 2020

17u07 0 Stabroek Brandweer Zone Rand moest onder begeleiding van een dierenarts dit weekend een paard uit een diepe gracht halen in Hoevenen (Stabroek). Het dier was in de gracht gesukkeld en geraakte er niet meer uit op eigen kracht. De brandweer kon het paard met een kraan terug recht helpen.

Het is niet duidelijk hoe het dier vrijdagavond in de gracht terecht kwam. “Het paard lag op zijn zij in de gracht en kon zelf niet meer recht komen”, klinkt het bij Brandweer Zone Rand. “Onder de deskundige begeleiding van dierenarts Ellen Verhaert werd het dier met een kraan van de zware hulp uit de gracht gehaald. Eind goed, al goed.”