Bouwwerken voor Ghelamco Arena SK Nieuw Stabroek gestart Alfons Schryvers

02 oktober 2019

12u10 0

Daar waar de “Ghelamco van de Polder” eerst nog een vaag begrip was, zijn nu de voorbereidende werken gestart aan een nieuwe voetbaltempel voor S.K. Nieuw Stabroek. Het oude grijze clubgebouw gaat tegen de vlakte en wordt tijdelijk vervangen door containers. Het volledige bouwproject kost de gemeente 1,67 miljoen euro. “Dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente en de club zullen de werken eind 2020 afgerond zijn” zegt burgemeester Rik Frans (N-VA).

Met ruim 540 leden, en 21 ploegen in competitie, is S.K. Nieuw Stabroek de grootste voetbalclub in de regio. Hun accommodatie, op het sportcentrum Vossenveld aan het Hoogeind, is ondertussen meer dan dertig jaar oud en vooral op het vlak van energieverbruik voldoet het niet meer aan de vereisten. Daarom werd beslist om de infrastructuur helemaal te vervangen. “Er bestonden al langer plannen om de situatie aan de pakken maar er kwam geen schot in het dossier”, zegt burgemeester Rik Frans uit. Samen met schepen van sport Herman Jongenelen (CD&V) besloot de burgemeester twee jaar geleden om een tandje bij te steken. Voor het bouwproject werd eerst een architectenwedstrijd uitgeschreven waar drie bureaus op reageerden. Uiteindelijk kon architectenbureau Cuyvers met haar creativiteit alle betrokken partijen overtuigen want ze werden zowat omver geblazen door het ontwerp. Rik Frans durft het nu al “de Ghelamco Arena” van de polder in de mond nemen.

Start van de werken

Na een kleine aanpassing van de plannen is de officiële start gegeven van de bouwwerken. Alvorens het oude clubgebouw te kunnen afbreken dienden er vele werken uitgevoerd te worden. “Woonunits werden door de club aangekocht en het interieur werd aangepast naar een tijdelijk clubhuis, zeg maar kantine” zegt burgemeester Rik Frans. “Enkele oude containers werden geleend om ballen en ander materiaal, dat nu eenmaal voor een voetbalclub noodzakelijk is, onder te brengen. Nieuwe kleedkamerunits, en een sanitair blok, werden door door de gemeente Stabroek geleverd. Hierdoor ontstaat een tijdelijk pop-up voetbaldorpje voor zolang de werkzaamheden duren”. De burgemeester benadrukt de goede samenwerking tussen de club en het gemeentebestuur. “De gemeentelijke architect Johan Lowet zorgt voor de begeleiding en opvolging van de werken. De elektriciteit is al gewijzigd en verlegd. Alle verlichting, van zowel de velden als de rest van het complex, zijn al energiebesparend. Voor de uitvoering van de werken heeft Gert Verbruggen, werkorganisator van de gemeente, een goede verstandhouding met de club opgebouwd”.

Ghelamco Arena

Het nieuwe clubgebouw zal ongetwijfeld uitgroeien tot een baken in de gemeente. Het kan gerust vergeleken worden met de Ghelamco Arena. “Het cirkelvormig gebouw zal uitblinken in duurzaamheid” zegt Rik Frans. “De kantine komt in een halve cirkel en geeft een panoramisch zicht op alle speelvelden. De bar binnenin volgt mee de ronde en de kantine komt 1,5 meter boven de grond. Om warmteverlies te beperken, worden de kleedkamers anderhalve meter in de grond gemaakt. Wanneer de spelertjes uit de kleedkamers komen lopen ze door een spelerstunnel naar het veld. Jonge voetballertjes zullen dit geweldig vinden”. Door de werfzone is de huidige parking een stuk kleiner geworden. De nieuwe parking zal pas heraangelegd worden na de afwerking van het nieuwe gebouw. Ondertussen moeten bezoekers zich te behelpen met de parkeerplaats die nog voorhanden is. In het straatje naar het sportcentrum is een parkeer- en stationeerverbod om de toegankelijkheid voor de hulpdiensten te verhogen. Er is wel voldoende parkeerplaats op de hoofdbaan zelf.