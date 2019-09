Bomen langs N111 worden gerooid Alfons Schryvers

Op 9 september starten, in het centrum van Stabroek, de voorbereidende werken voor de heraanleg van de N111. De eerste stap is het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen. Dat betekent dat de verhardingen en groenzones worden opgebroken en de bomen verwijderd. Tijdens het rooien wordt er gebruik gemaakt van een mobiele werfsignalisatie, die mee doorschuift van boom tot boom. Het verkeer op de N111 kan via tijdelijke verkeerslichten voorbij de werfzone rijden. Fietsers worden naar de overkant van de straat geleid. Het rooien van de bomen duurt ongeveer 3 weken, het opbreken van verhardingen en opstallen gaat nog door tot ongeveer eind oktober.