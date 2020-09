Bomen krijgen snoeibeurt: verkeershinder verwacht op Grote Molenweg emz

24 september 2020

13u31 0 Stabroek Er worden vrijdag bomen gesnoeid ter hoogte van Grote Molenweg 24. Daardoor moet het verkeer omrijden.

Het verkeer komende van de A12, volgt een omleiding via Ettenhoven en de Rijstraat. Verkeer vanuit Putte en Kalmthout moet omrijden via de N11, Waterstraat en ‘s-Hertogendijk. Voertuigen vanuit Hoevenen worden omgeleid via de ‘s Hertogendijk en de Kleine Molenweg.