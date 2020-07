Bloemen plukken en geitenmelk drinken: langs de hoeves van het charmante polderdorp Stabroek

Stabroek

Deze zomer biedt de uitgelezen kans om de toerist uit te hangen in eigen streek. En hoe kan dat beter dan op de fiets? Daarom stippelden we een reeks van vijf tochten uit met haltes bij lokaal lekkers van de korte keten. Iedere toer passeert langs natuurparels en cultuurhistorisch erfgoed uit de regio. Voor de laatste fietstocht van ongeveer 14 kilometer strijken we neer in het polderdorp Stabroek. In dit paradijs vol hoeveboerderijen plukken we eigenhandig ons bloemenboeketje, drinken we verse geiten- en koeienmelk en proeven we een zwarte of oranje tomaat. De andere toeren langs de korte keten zijn

te ontdekken.