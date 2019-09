Bijna vierhonderd wielertoeristen op omloop Port Epic Alfons Schryvers

01 september 2019

Zondag 8 september is het aan de profs om te strijden wie de wielerklassieker Antwerp Port Epic op zijn palmares mag schrijven. Een week vooraf kregen wielertoeristen de kans om zich even prof te wanen tijdens de vierde toertocht Antwerp Port Epic in en rond de Antwerpse polderdorpen met de bekende deels onverharde- en deels kasseiwegen. Voor de toertocht stippelde de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem verschillende routes uit, waarin de belangrijke elementen van de profwedstrijd vervat zitten: Haven, Polder, wind, onverharde stroken en kasseien. De route Polder nam de deelnemers mee over een tocht van 40 kilometer door de prachtige polderlandschappen van Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen met de passage over de onverharde wegen en de kasseistroken die de Antwerp Port Epic beroemd hebben gemaakt. De route Wind stak de landsgrenzen over voor een tocht van zo’n 53 kilometer met ondermeer de Brabantse Wal. De langste route, 63 kilometer, liep door de Antwerpse haven, met onderweg containers en torenhoge kranen. Bijna vierhonderd wielertoeristen waren op de afspraak wat bewijst dat de belangstelling voor dit initiatief duidelijk in de lift zit. Bij de renners waren alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd. Na afloop kregen de deelnemers nog een drinkbus, een hamburger en enkele drankjes om opnieuw op krachten te komen. Ook volgend jaar komt er een nieuwe editie van de toertocht.