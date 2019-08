Bijkomende herstellingswerken Abtsdreef Redactie

20 augustus 2019

Donderdag 29 augustus is Abtsdreef afgesloten voor alle auto- en vrachtverkeer wegens bijkomende werken aan de voegen van het wegdek. Tijdens vorige renovatiewerken is vastgesteld dat het toegangsverbod meermaals werd genegeerd. Hierdoor zijn er bijkomende werken nodig aan de voegen van de betonvakken en is men genoodzaakt een gedeelte van de Abtsdreef nog één extra dag af te sluiten voor het autoverkeer. Dit zal gebeuren op donderdag 29 augustus vanaf 7 uur tot het einde der werken. De afgesloten werfzone is de Abtsdreef vanaf het kruispunt met Dorpsstraat/Laageind (met inbegrip van het Werfken) tot aan Mispelaarlaan. Vrijdag 30 augustus zal een mobiele werf de voegen herstellen in het andere gedeelte van de Abtsdreef (vanaf Mispelaarlaan tot anti-tankkanaal). Hiervoor wordt de weg niet afgesloten. Donderdag 29 augustus wordt een lokale omleiding ingesteld via de wijk Meidoornlaan. Hiervoor wordt in Lijsterbeslaan (rijrichting Berendrecht) en Esdoornlaan (rijrichting Stabroek) eenrichtingsverkeer ingesteld. De supermarkt en de bedrijven op de Colruyt site zijn bereikbaar via Esdoornlaan. Bussen van de Lijn zullen donderdag het afgesloten deel in Abtsdreef (en een gedeelte van Dorpsstraat) niet kunnen bedienen. Zij volgen de omleiding door de wijk. Er worden vervanghaltes ingesteld in Mispelaarlaan en Meidoornlaan.