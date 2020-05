Bibliotheekfiliaal Hoevenen laat lezers boeken afhalen emz

11 mei 2020

10u51 0 Stabroek Het bibliotheekfiliaal Hoevenen in de gemeente Stabroek is donderdag begonnen met een afhaaldienst voor boeken en andere bibliotheekmaterialen. Ondanks de coronamaatregelen en het kleine bibliotheekteam wil de bib haar leners een optimale dienstverlening bieden.

Terwijl de bibliotheek in Stabroek reeds op 27 maart startte met een afhaalservice, moest de afdeling in Hoevenen iets langer wachten. Afgelopen donderdag 7 mei was het dan zover: lezers uit Hoevenen konden opnieuw terecht in hun filiaal. “We voelden al langer dat het voor bepaalde Hoevenaars niet evident was om naar de hoofdbibliotheek in Stabroek te komen. Daarom hebben we besloten ook in het filiaal in Hoevenen een afhaalservice te starten, ondanks de drukte in de hoofdbibliotheek”, klinkt het.

Boeken en andere bibliotheekmaterialen afhalen in filiaal Hoevenen gebeurt op dinsdag en donderdag tussen 16 en 17 uur en op zaterdag tussen 11 en 12 uur. Die dienen wel eerst via mail besteld te worden. Meer informatie op de website van de bibliotheek via www.stabroek.bibliotheek.be.