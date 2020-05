Bibliotheekexpositie ‘Lezers Stellen Tentoon’ gaat digitaal door, ook kinderen mogen deelnemen emz

18 mei 2020

17u56 0 Stabroek De bibliotheek van de gemeente Stabroek zal de vijftiende editie van de expositie ‘Lezers Stellen Tentoon’ digitaal laten doorgaan. De kunstwerken worden op de sociale mediakanalen tentoongesteld. Dit jaar geeft de bibliotheek ook de jongste lezers een platform.

Voor de trouwe lezers in Stabroek staat de maand juni gelijk met ‘Lezers Stellen Tentoon’ in de hoofdbibliotheek. Daarbij wordt het leescafé omgetoverd tot een tentoonstellingsruimte, waar lezers hun eigen kunstwerken mogen exposeren. Hoewel de coronamaatregelen bij een dergelijk initiatief stokken in de wielen steken, blijft het bibliotheekteam niet bij de pakken zitten. Het besloot een digitale editie te lanceren.

Deelnemen

Alle kunstzinnige leners, zowel jong als oud, worden gevraagd een mooie, duidelijke foto van hun zelfgemaakte, favoriete kunstwerken door te mailen. Dat mag elke vorm van kunst zijn: van schilderij en beeldhouwwerk tot cartoon en juweel. Dat gebeurt vóór maandag 1 juni aan Veerle Mous via veerle.mous@stabroek.be.

In de mail dienen deelnemers de volgende gegevens te vermelden: naam en voornaam (van jezelf en/of je kind), leeftijd (indien gewenst) en woonplaats. Optionele informatie is de titel van het kunstwerk en een fijne herinnering of leuke anekdote bij de creatie.