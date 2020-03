Bibliotheek lanceert afhaalservice emz

27 maart 2020

10u20 0 Stabroek Door de coronamaatregelen moeten ook de bibliotheken hun deuren gesloten houden. De hoofdbibliotheek van Stabroek besloot daarom vanaf vrijdag 27 maart tijdelijk te transformeren in een afhaalbib.

Tijdens de coronacrisis is een beetje afleiding meer dan welkom. De medewerkers van de bibliotheek Stabroek beseften ook dat het van belang was om boeken, strips en andere materialen ter beschikking te blijven stellen. Sinds afgelopen vrijdag kunnen gebruikers na een online bestelling hun materialen komen afhalen. Voorlopig wordt die alternatieve dienstverlening enkel aangeboden in de hoofdbibliotheek.

Online bestellen

Een bestelling doen kan met een mail naar bibliotheek@stabroek.be met vermelding van naam en voornaam, de lidkaartnummer, een lijst met daarop maximaal tien boeken, strips of tijdschriften en/of een lijst met maximaal tien dvd’s, cd’s of games, waarvan telkens de eerste vijf beschikbare materialen klaar zullen gelegd worden. Per lidkaart kan je slechts één game aanvragen. Voor elk gezinslid dient een aparte aanvraag gemaakt te worden. Om iedere aanvraag zo snel mogelijk af te handelen, vraagt de bibliotheek naast titel en auteur ook de plaatskenmerken van de items te vermelden. Die vind je onder ‘Waar staat het’ in de online catalogus.

Afhalen

Na de bestelling krijg je een bevestigingsmail van de bibliotheek. Daarin staat een volgnummer vermeld die nodig is bij de afhaling. Voor het afhalen werkt de bib met vaste tijdsloten. Dat is elke weekdag van 11 tot 12 uur en van 16 tot 17 uur. Iedere zaterdag is dat van 11 tot 12 uur. Ophalen van het bibpakket gebeurt via de zij-ingang van de bib aan de kant van de parking. Indien er een wachtrij ontstaat, dien je voldoende afstand van elkaar te houden.

Inleveren

Inleveren gebeurt via de inleverschuif aan de hoofdingang (Smoutakker), niet via het afhaalpunt. Te grote materialen die niet in de inleverschuif passen, mag je uitzonderlijk wel aan de zij-ingang afgeven. Materialen uit filiaal Hoevenen breng dienen tijdelijk via de inleverschuif aan de hoofdbib teruggebracht te worden.

Reserveren of reserveringen afhalen is voorlopig op geen enkele manier mogelijk. Alle lopende reservaties worden geannuleerd en opnieuw in de rekken geplaatst. Automatische bevestigingsmails met de melding dat je reservatie klaar staat, zijn even niet geldig en dien je te negeren.

Eventuele nieuwe boetes op je lidkaart en/of die van je gezinsleden worden bijgehouden, opgeteld en afgerekend van zodra de reguliere bib heropent. Boetes die ontstonden na de sluiting van de reguliere bib en vóór de gezamenlijke verlenging tot 30 april, worden uitzonderlijk kwijtgescholden.

Verlengen van boeken kan enkel telefonisch tijdens de kantooruren op de weekdagen van 9 tot 17 uur via 03/568.04.36 of online via je ‘Mijn Bibliotheek-profiel’. Verlengen kan niet per e-mail.

Hygiëne

Het bibliotheekpersoneel bewaart ingeleverde materialen minimum drie dagen in quarantaine alvorens die terug in de rekken te plaatsen. Ophalen gebeurt achter een plexiglas met een doorgeefluik. Daarbij dragen de bibmedewerkers wegwerphandschoenen, zowel bij het samenstellen als bij het klaarleggen van de pakketten. Alle noodzakelijke hygiënische maatregelen die vereist zijn bij de werking van een afhaalbibliotheek, worden op die manier in acht genomen.