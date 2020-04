Bewoners en handelaars aan werkzaamheden N111 geïnformeerd met online chatsessies emz

10 april 2020

18u05 0 Stabroek Het Agentschap voor Wegen en Verkeer plant online chatsessies om vragen te kunnen beantwoorden van de bewoners en handelaars aan de werkzaamheden in de Dorpsstraat en het Laageind (N111) in Stabroek. Vanaf maandag 20 april gaan daar immers de hoofdwerken van start. De interactieve chatsessies zijn gepland op 16 en 24 april.

Na de paasvakantie laat het AWV de hoofdwerken aan de N111, de centrale as van Stabroek, van start gaan. Op maandag 20 april starten de eerste rioleringswerken in Laageind en Abtsdreef. Die dag wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de A12 en de Kleine Molenweg. Verkeer vanuit Putte richting de A12 moet omrijden.

Interactieve chatsessies

Over die hinder en andere verkeersmaatregelen wilde het AWV normaal communiceren met een infomarkt aan het begin van april. Door de coronacrisis was dat echter niet mogelijk. Desondanks wil het AWV de omwonenden en handelaars in de buurt zo goed mogelijk informeren over de start van de werken. Daarom organiseert ze twee interactieve chatsessies om met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

De chatsessies zullen doorgaan op donderdag 16 april tussen 15 en 18 uur en vrijdag 24 april tussen 14 en 17 uur In totaal vinden er zes momenten plaats van telkens maximaal vijftig minuten. Elke sessie stemt overeen met een zone binnen de werf: Grote Molenweg-Kleine Molenweg is zone 1, Kleine Molenweg-Picolosite is zone 2, Picolosite-A12 is zone 3. Bewoners en handelaars melden zich best aan voor een chatsessie specifiek voor de zone waarin ze wonen of werken. Op die manier kan het AWV de gesprekken structureren en gericht inspelen op vragen over de lokale bereikbaarheid. Wie buiten één van de drie zones woont, een inwoner is van een buurgemeente of de N111 passeert op zijn woon-werktraject, schrijft zich bij voorkeur in voor de chatsessie van zone 3.

Toelichting

Bij de chatsessie licht de bereikbaarheidsadviseur eerst de werf kort toe. Daarbij gaat hij in op welke werken waar uitgevoerd worden, wat de planning is en welke verkeersmaatregelen met de werkzaamheden gepaard gaan. Vervolgens krijgen de deelnemers het woord en krijgen ze de kans vragen te stellen aan een delegatie van het projectteam bestaande uit het AWV, Aquafin en de gemeente Stabroek.

Inschrijven gebeurt via de website van het AWV. De dag voor de chatsessie ontvangen de deelnemers een mail met praktische tips en de link voor de sessie. Met die link krijgen de deelnemers de dag nadien toegang tot het online chatplatform.