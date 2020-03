Bestuurder (56) overleden na botsing op stilstaande tankwagen voor mesttransport Toon Verheijen

19 maart 2020

16u30 2

De bestuurder (56) van een auto is donderdagnamiddag overleden na een zwaar ongeval in de Absdreef. De auto reed van Stabroek richting Berendrecht en reed achteraan in op een stilstaande tankwagen die mest was gaan ophalen of nog moest gaan ophalen . De chauffeur van de auto overleed ter plaatse. “De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht”, zegt commissaris Tom De Gent. De Absdreef is volledig afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer is een inwoner uit Berendrecht.