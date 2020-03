Bestuur drukt appreciatie uit aan haar vrijwilligers emz

06 maart 2020

10u46 0 Stabroek Het gemeentelijk bestuur van Stabroek heeft de vrijwillige medewerkers aan haar projecten bedankt. Ongeveer honderdvijftig vrijwilligers kwamen samen genieten van een hapje en een drankje in het Ravenhof. “Vrijwillige inzet zorgt voor warme solidariteit in onze samenleving”, zegt vrijwilligerscoördinator Katleen Pyl.

Zeventien projecten van het lokale bestuur in Stabroek kunnen rekenen op de ondersteuning van vrijwilligers. Daardoor kunnen initiatieven verwezenlijkt worden die anders ondenkbaar zouden zijn. Zo werd in 2017 de speelbabbel uit de grond gestampt, waar ouders met hun kroost op vrijdagvoormiddag langs kunnen komen. “Terwijl wij op de kinderen letten, kunnen de ouders met elkaar in contact komen en met een tas koffie tips uitwisselen. Dat is voor hen aangenaam, maar ook wij halen er veel voldoening uit. Het is leuk om de jonge kindjes zo te zien evolueren”, zeggen José Lens (65), Griet Lauwers (64) en Maria De Haeck (72).

Steentje bijdragen

De speelbabbel is maar één van de vele sociale projecten dat draait op vrijwilligers. “Sinds een jaar begeleid ik mensen die moeilijkheden hebben. Daarnaast neem ik deel aan de conversatietafels, waar ik Nederlands praat met anderstaligen. Zo draag ik mijn steentje bij”, vertelt Lilly Van Camp (66). Terwijl zij met anderstaligen Nederlands spreekt, leert Julien Braeckmans (73) op vrijwillige basis beginnelingen de taal van de computer. “Als de deelnemers aan het einde van een les al ‘bedankt’ zeggen, hoeft dat voor mij niet meer te zijn”, lacht hij.

Ondanks het feit dat hun inzet vrijwillig is, appreciëren de opgedaagde vrijwilligers het wel dat ze met het vrijwilligersfeest extra in de schijnwerpers gezet worden. “Het is toch wel belangrijk dat dat gebeurt. Een bedankje en schouderklopje doet veel”, zegt Pyl. De vrijwilligers werden getrakteerd op een speech van burgemeester Rik Frans en een lovend liedje op de melodie van ‘Ik voel me sexy als ik dans’ van Nielson. Aan het einde van de avond mochten ze aanschuiven aan een dessertenbuffet.