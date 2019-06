Benefietconcert Kon-Tiki Alfons Schryvers

11 juni 2019

De Koren Canteclaer Hoevenen organiseren op zondag 23 juni, om 15 uur in de Kon-Tiki kapel aan de Missiehuislei 46 in Kalmthout, een benefietconcert ten voordele van de zorgorganisatie Kon-Tiki te Kalmthout. Bij Kon-Tiki krijgen kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking een aanbod dat helemaal aansluit bij hun specifieke zorgvraag. Elk kind, elke jongere en volwassene met een ernstige meervoudige beperking is uniek. In de verschillende leefgroepen wordt met hart en ziel een veilige en stimulerende omgeving gecreëerd voor deze kinderen, jongeren en volwassenen. Het Canteclaer kinder- jongeren- en volwassenenkoor zijn blij om hun bijdrage te mogen leveren en brengen een gevarieerd repertoire. Wij bezorgen jullie een fantastische namiddag vol muziek in de lokale kapel. Toegangsprijs is 10 euro en kaarten kan men bestellen via een mailtje naar concert@koorcanteclaer.be of Lynn.joris@heder.be