Belgische en Nederlandse politie betrappen samen drugdealers Toon Verheijen

19 april 2020

16u53 0 Stabroek De Belgische én Nederlandse politie hebben dit weekend verschillende controleacties gehouden in de grensstreek. De Belgische politie surveilleerde zaterdag te paard aan de Belgische zijde van de grens. De Nederlandse politie controleerde gelijktijdig op de mountainbike en in de auto op Nederlands grondgebied. Het was opvallend rustig wat Belgische drugskopers betreft in vergelijking met enkele dagen geleden.

In het Moretusbos bij Putte werd bij twee mannen hennep in beslag genomen. Nadat zij zonder vignet de grens naar België waren overgestoken, kreeg het tweetal van de politiezone Noord een bekeuring van 250 euro. Aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide (Nederland) werd dan weer 29-jarige man uit Bergen op Zoom gearresteerd. Hij had een grote hoeveelheid drugs in zijn bezit.