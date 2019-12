Belastingen blijven behouden Alfons Schryvers

20 december 2019

14u53 0 Stabroek In 2020 blijven in Stabroek de belangrijkste belastingen op hetzelfde niveau als dit jaar. Dat wil zeggen 6,5 procent aanvullende personenbelastingen en 755 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Als de overheid geen extra uitgaven doorschuiven naar de gemeentebesturen kunnen deze belangrijkste belasting ook de volgende vijf jaar behouden blijven. Vanaf volgend jaar komt er wel een verhoging voor het ophalen van huisvuil. Hiervoor past de gemeente het driftar systeem toe. Voor elk aansluitpunt is per begonnen maand een belastingbedrag van 0,25 euro verschuldigd per ophaalbeurt. Dat bedrag wordt verhoogd met het volume van het aangeboden afval. Voor een container restafval van 40 liter is dat 1,52 euro, container van 60 liter 2,28 euro, container van 80 liter 3,04 euro en voor een container van 120 liter is dat 4,56 euro.