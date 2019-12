Begin 2020 start tweede fase nutsleidingen Dorpsstraat-Laageind Alfons Schryvers

24 december 2019

12u21 0

Tot en met 5 januari nemen de arbeiders twee weken rust om op maandag 6 januari de tweede fase aan te vatten van de nutswerken op het Laageind bij het binnenrijden van Stabroek. Deze werken zijn nodig als voorbereiding op de latere volledige heraanleg van de N 111.

Vanaf maandag 6 januari wordt er gewerkt aan de noordkant van Laageind vanaf de brug in de richting van het centrum. In de eerste twee weken werkt de aannemer tot aan het kruispunt met de Polderstraat. Daarna wordt er gewerkt tussen de Polderstraat en de Torense Weg. In februari schuiven ze verder op richting Abtsdreef. Voor gemotoriseerd verkeer is de hinder beperkt. Beide rijstroken blijven beschikbaar. Fietsers en voetgangers passeren de werfzone over een strook voor gemengd gebruik. Verkeersborden verplichten de fietser hier af te stappen om te voet langs de werken te gaan. In de zone waar de kabelwerken plaatsvinden houdt de aannemer het bestaande fietspad vrij. Omdat hij het voetpad wel opbreekt, moet de voetganger over het fietspad gaan. Om het voor iedereen veilig te houden, moet je als fietser afstappen en met de fiets aan de hand langs de werfzone gaan. In februari werken de nutsmaatschappij tussen de Torense Weg en Abtsdreef. In de laatste week van februari (krokusvakantie) moeten de nutsleidingen de Abtsdreef kruisen. Tijdens het maken van deze doorsteek is Abtsdreef onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. De precieze timing van deze werken, en de verkeersomleiding, worden later meegedeeld.