Bebouwing project Schoem krijgt vaste vorm Alfons Schryvers

29 oktober 2019

Het uitzicht van de bebouwing op de verkaveling Schoem, op de binnengronden van de Kerkstraat in Hoevenen, is bekend. Er komen in totaal 4 individuele bouwvolumes die ondergronds verbonden worden met een parkeergarage. Deze parking zal zowel toegankelijk zijn voor bewoners van de meergezinswoningen als voor de bezoekers. De 4 bouwvolumes tellen in totaal 46 wooneenheden.

Voor de realisatie van de verkaveling sloegen de gemeente Stabroek en IGEAN de handen in elkaar. Er is al een nieuwe toegangsweg aangelegd vanuit de Kerkstraat en de twee delen van achterliggende P.J.Tijsmanslaan zijn met elkaar verbonden. De nieuwe straat kreeg de naam August Huybrechtslaan. Achteraan de nieuwe straat wordt een zone voorbehouden voor gemeenschapsvoorzieningen met woningbouw in een parkomgeving. Concreet zal hier in de toekomst een ontmoetingscentrum worden gebouwd met zorgappartementen voor senioren en mensen met een autisme-spectrumstoornis. Volgens de huidige timing zal het ontmoetingscentrum klaar zijn tegen eind 2022. De zone voor meergezinswoningen beslaat een oppervlakte van 7.000 vierkante meter, wat overeenkomt met de grootte van één voetbalveld. Maximum 30% van het perceel zal bebouwd worden. De ruimte rondom de gebouwen wordt aangelegd als een groenzone die aansluit bij het nieuwe park en de groenaanleg rondom het ontmoetingscentrum.

Meergezinswoningen

Voor de meergezinswoningen werd gekozen om het bouwvolume te splitsen in 4 volledig los van elkaar staande gebouwen. De bouwlijn van de gebouwen, met een gevel in baksteen, verspringt en de ruimte wordt opgevuld met een groene zone zodat een luchtig straatbeeld ontstaat. Om een samenhorig straatbeeld te creëren werd gekozen voor een maximum kroonlijsthoogte van 7 meter. Die is ook terug te vinden is bij overstaande woningen. Deze hoogte biedt intern de mogelijkheid voor een gelijkvloers en een eerste verdieping. De tweede verdieping werd als een dakverdieping ontworpen en over het hele project is gekozen voor inpandige terrassen. De twee bestaande waterlopen op het terrein worden behouden en zijn een centraal element voor de buitenaanleg. Van zodra de nodige vergunningen zijn afgeleverd kunnen de bouwwerken starten.