Basisscholen in Antwerpse Noordrand ontvangen amper leerlingen, middelbare scholen blijven leeg emz

16 maart 2020

19u48 0 Stabroek In de scholen in de Antwerpse Noordrand kwam maandag vijf à vijftien procent van de leerlingen naar school. “We proberen wakker te houden wat de kinderen de voorbije maanden hebben geleerd”, verduidelijkt Werner Cornelis, directeur van de Antoniusschool in Sint-Antonius Zoersel. De middelbare scholen bleven op enkele uitzonderingen na helemaal leeg. Zij werken hard aan een efficiënte en overzichtelijke manier om via het digitaal platform Smartschool het onderwijs in te richten.

Stabroek

De gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen (Stabroek) bood opvang aan 17 kleuters en 24 lagere schoolkinderen op een totaal van 434 leerlingen. “De kinderen die thuis blijven, krijgen pakketten waar ze zich mee kunnen bezig houden. Voor de kleuters omvatten die onder meer kleurprenten en knutselmateriaal. De kinderen op school laten we dan weer brieven schrijven naar de twee rusthuizen in Stabroek om de bewoners een hart onder de riem te steken. Wat de leerkrachten betreft, hebben we een beurtrol opgesteld. Wie geen permanentie op school heeft, zal zich ook bezighouden met het verspreiden van de pakketten in de brievenbussen. Verder denken ze reeds na over waarop ze de focus zullen leggen als de lessen hervatten”, klinkt het.

In het GO! Technisch Atheneum campus Stabroek was op maandag geen enkele leerling aanwezig. “Alles gebeurt momenteel digitaal en online. De leerkrachten zijn gebrieft om via internetplatformen les te geven”, vertelt het secretariaat.

Kapellen

Ook in Kapellen hadden slechts een beperkt aantal scholieren nood aan opvang. Terwijl gemeentelijke basisschool De Platanen 9 van de 194 van de leerlingen uit de lagere school ontving, telde de middelbare school van GO! Atheneum Irishof slechts 1 leerling van de 493. “Tot en met vrijdag konden leerlingen zich voor opvang aanmelden. Oorspronkelijk hadden vier leerlingen zich opgegeven, maar slechts één van hen kwam effectief opdagen. Dinsdag verwachten wij twee leerlingen, donderdag één, en woensdag en vrijdag geen enkele. Afgelopen maandag hebben wij de leerkrachten gebrieft hoe ze het digitaal onderwijs moeten aanpakken: zo leerden ze bijvoorbeeld hoe een powerpoint voorzien kan worden van een voice-over. Naast het feit dat de leerlingen van thuis uit kunnen werken aan precaire taken en uitbreidingen, zullen we hen laten samenwerken met plaatselijke rusthuizen”, zegt directeur Roel Gheyle.

Schoten

Net als de meeste middelbare scholen in de omgeving bleef ook het Atheneum in Schoten leeg. “We hadden nochtans opvang voorzien indien dat voor sommigen van onze vijfhonderd leerlingen nodig was”, zegt directeur Marc Boers. Volgens hem is het belangrijk dat het leerproces online verdergezet wordt. “De eindtermen moeten immers behaald worden. De toekomst van onze leerlingen staat op het spel. Daarom geven de leekrachten via de smartschoolapplicatie digitaal les, waarin ze bijgestaan worden door onze kwaliteitsmanager. Voorlopig werkt dat ongelofelijk goed. Via fora kunnen de scholieren dan vragen stellen. Het is fijn om eens niet op de klassieke manier te werken, al betreuren we uiteraard de huidige toestand die het coronavirus teweegbrengt”, besluit hij.

De veertig aanwezige leerlingen van de basisschool Bloemendaal Schoten vermaakten zich dan weer voornamelijk buiten. “Het weer loont zich daar heel goed voor. Bovendien is het gezond en kunnen onze leerlingen na een lange periode nog eens buiten in het zonnetje spelen. We bieden de kinderen thuis via onze digitale platformen wel de kans bepaalde dingen in te oefenen”, zegt directrice Rita Lauwers.

Schilde

Precies zoals in Atheneum Schoten bleven ook alle vierhonderd scholieren van Atheneum Schilde thuis. Ook zij zullen van thuis uit taken krijgen. “Al zullen we bewaken dat dat voor alle vakken op een evenredige wijze gebeurt”, verduidelijkt Marc Boers, die zowel het Atheneum in Schoten als dat in Schilde leidt.

Ook basisschool Vennebos bleef erg leeg. “Dat slechts 8 van de 207 leerlingen kwamen opdagen, lag in de lijn van onze verwachtingen. Voor de opvang werken wij met een beurtrol van telkens 4 leerkrachten”, zegt directrice Karen Vandereyken. De aanwezige kinderen vertoefden vooral buiten. “Verder speelden ze ook binnen spelletjes. Maar we geven geen leerstof”, besluit Vandereyken.

Malle

Op de speelplaats van GO! basisschool ‘t Park in Oostmalle was het erg rustig afgelopen maandag. “Vier kleuters deden in de voormiddag taalactiviteiten, de vijf leerlingen van de lagere school werkten aan hun bundel die ook de thuiszitters zullen ontvangen. In de namiddag speelden de leerkrachten voet- en basketbal met de leerlingen, uiteraard met de afstandsvoorschriften in het achterhoofd. Daarenboven werken wij via een eigen kanaal aan een digitaal platform: daar begroetten de onderwijzers op maandag de leerlingen met een eerste filmpje. De komende weken zullen via die weg elke dag een bewegingsoefening en iedere twee dagen een herhalingsoefening verschijnen”, licht directrice Emmanuela Vervoort toe.

Ook de leerlingen van de middelbare school Maris Stella Instituut in Oostmalle krijgen hun taken de komende weken online. Afgelopen maandag was slechts 1 van de 863 leerlingen present. “Heel wat leerkrachten experimenteren momenteel met Smartschool Live”, verduidelijkt directeur Jef Otten. Bij het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle was de opkomst eveneens erg beperkt. Terwijl de basisschool 4 kleuters en 16 leerlingen van de lagere school opving, bleven alle 1.100 middelbare scholieren thuis. “De meeste ouders kozen ervoor hun kinderen veilig thuis te houden. Vooral de kinderen met ouders in de zorgsector zijn nog wel op school. Voor de studenten van het secundaire onderwijs voorzien wij taken zodat ze niet uit het schoolse ritme raken”, zegt algemeen directeur van het secundair Eric Van Huffelen.

Zoersel

In de basisschool Pierenbos in Halle-Zoersel waren dan weer 5 kleuters en 12 lagere schoolkinderen van alle 254 leerlingen aanwezig. Het hele lerarenkorps tekende present. De basisschool Antoniusschool in deelgemeente Sint-Antonius Zoersel ontving een pak meer kinderen. “Van onze 440 leerlingen kwam ongeveer een dikke tien procent opdagen. We hebben met alle leerkrachten overlopen dat we via internet en mail contact houden met de thuisblijvers. Die krijgen facultatieve taken. Met de leerlingen die wel aanwezig zijn, spelen we vooral buiten, maar we laten hen ook werken aan taken. Daardoor houden we wakker wat de kinderen de voorbije maanden al geleerd hebben en vermijden we dat ze in een vakantiemodus geraken”, besluit directeur Werner Cornelis.