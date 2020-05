Baasje van Lee reageert op politie-inval: “Ik ga niet zeggen waar het katje is”

Stabroek

De studente Selena Ali (23) uit Stabroek heeft gereageerd op de inval van de politie in haar ouderlijke woning afgelopen dinsdagnamiddag. Voor haar was het erg schrikken toen de politieagenten in opdracht van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) voor haar deur stonden. Volgens de jongedame baande een agent zich een weg naar binnen. “Toen hij de deur openduwde, liep de hand van mijn moeder schade op”, vertelt Selena verontwaardigd. Voor minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is de reactie van het FAVV buiten proportie.