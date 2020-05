Atletiekpistes, skatepark en multisportterreinen opnieuw toegankelijk emz

06 mei 2020

13u38 2 Stabroek Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen ook de inwoners van de gemeente Stabroek heel wat sportinfrastructuur opnieuw gebruiken. Dat kan wel enkel in gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen of met twee andere personen mits inachtneming van de sociale afstand.

In Stabroek is de atletiekpiste opnieuw open. De leden van de tennisclub en boogschietclub mogen dan weer de buitentennisvelden en de boogschietstand gebruiken. Wat deelgemeente Hoevenen betreft gaat het om het skatepark, de Finse piste en de multisportterreinen. Ook het beachvolleybalveld is opnieuw toegankelijk voor leden van de desbetreffende club.