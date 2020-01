Arrestatie twee inbrekers in Stabroek leidt speurders naar garagebox vol gestolen werkmateriaal in Jette Toon Verheijen

06 januari 2020

17u47 0 Stabroek De politiezone Stabroek heeft twee inbrekers opgepakt tijdens hun nachtelijke activiteiten. De speelden verstoppertje van de politie, maar dat mocht niet baten.

Tijdens een nachtpatrouille zag een ploeg twee personen hevig wegrennen. Ze verstopten zich achter een muurtje in een voortuin, maar de inspecteurs vonden de twee al snel. Bij een controle bleken ze schroevendraaiers en zaklampen bij zich te hebben.

De politie nam de twee meer voor verhoor en zo kwam een garagebox in Jette ter sprake. In die garagebox troffen de speurders een grote hoeveelheid gestolen werkmateriaal, werkkledij en gereedschapskoffers terug. Deze werden in beslag genomen voor verder onderzoek. De twee mannen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en die heeft hen aangehouden.