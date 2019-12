Antwerpse randgemeentes maken zich zorgen over verhoogde dioxinewaarden door afvalverbranding: “Moet van minuut tot minuut gemonitord worden” emz

20 december 2019

19u41 2 Stabroek De derde Antwerpse draaitrommeloven van de afvalverbrandingsmaatschappij Indaver zorgde in september en oktober voor een verhoogde waarde van de gevaarlijke stof dioxine. Eind oktober werd de installatie daarom zelfs 4 dagen op non-actief gezet. Stabroek en het Antwerpse polderdistrict kwamen dat pas op 7 november te weten. “Dat is onaanvaardbaar. De omgeving was mogelijk 6 weken lang blootgesteld aan extra dioxines”, zegt Rik Frans (N-VA), burgemeester van Stabroek.

Aanleiding van het incident was de verbranding van industrieel en medisch afval tussen 9 september en 7 oktober. Dat zorgde voor een verhoogde waarde van dioxine in de lucht en werd vastgesteld door een extern bureau. Daarop volgende continue metingen gaven opnieuw een verhoogde waarde aan. Dat baarde het gemeentebestuur zorgen. Normaal gezien zou de thermische verwerking van het afval geen schadelijke en hinderlijke stoffen meer bevatten, omdat de gassen doorheen een dioxinefilter gaan: “We besloten op 25 en 26 oktober de installatie van de derde draaitrommeloven uit dienst te nemen om de exacte oorzaak te detecteren en corrigerende maatregelen te treffen”, vertelt Stefan Opdenakker, directeur van Indaver. Daarbij reinigde Indaver de ketelafvoer en inspecteerde het bedrijf de dioxinefilter. Wegens abnormale belasting van de elektrofilter, werd de installatie opnieuw proactief uit dienst genomen op 30 en 31 oktober. Op 1 november startte Indaver de installatie opnieuw op. De dioxinemeting op 6 november was conform de geldende grenswaarde.

Opvolging

Het afvalverbrandingsbedrijf deed de nodige meldingen aan bevoegde instanties. Maar ook de gemeente Stabroek enerzijds en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo anderzijds willen meer informatie: “We zijn allebei betrokken partij”, zegt Carl Geeraerts, districtsburgemeester Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De twee gemeentes zijn vooral bezorgd over het leefmilieu van hun inwoners. Daarom eisen ze meer inlichtingen over de verhoogde dioxinewaarde en vragen zich af of die een impact heeft op de omgeving. Dioxine kan immers via het milieu in de voedselketen terecht komen.

Bovendien vinden beide gemeentes het vooral jammer dat ze pas anderhalve maand na de verhoogde dioxine-uitstoot ingelicht worden “Indaver heeft geen meldingsplicht ten opzichte van ons, maar wij hebben ook onze voelsprieten. Afval moet op een manier verbrand worden dat er niets meer in de lucht van terug te vinden is. Het dioxinegehalte zou van minuut tot minuut en van dag tot dag gemonitord moeten worden. Het is onaanvaardbaar dat we pas zo laat vernemen dat de dioxinewaarde in onze achtertuin niet onder controle was”, argumenteert Frans. Burgemeester Geeraerts treedt hem daarin bij: “We zijn veel te laat geïnformeerd, zeker als het om dioxine gaat. Als er nog eens zo’n calamiteiten plaatsvinden, willen we direct op de hoogte gebracht worden.” De metingen gebeuren echter door een extern bureau: “De analyse van de continue meting zijn pas circa 6 weken na een bemonstering beschikbaar”, zegt Opdenakker van Indaver.

Meer over Indaver

milieu

Stabroek