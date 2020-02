Ambachtslui-kunstenaars en schilders stellen samen tentoon in Ravenhof emz

12 februari 2020

15u16 0 Stabroek Onder het motto ‘Kunst voor Iedereen’ presenteren een aantal ambachtslui-kunstenaars en schilders hun werken in het Ravenhof. De gratis tentoonstelling ‘Van Ambacht tot Kunst’, die ook schilderijen uit ondersteuningscentrum De Vluchtheuvel exposeert, vindt plaats van 14 tot 24 maart.

Binnenkort zal het Ravenhof het decor vormen voor een unieke expositie. Daarop stellen verschillende stielen hun ambachtelijk-artistiek werk voor. Zo toont Liliane Van Tilborgh haar kunst met de verharder van textiel ‘paverpol’. Jean Geerts pakt dan weer uit met houtdraaiwerk, terwijl Peter Aerts zijn laswerk toont. Keramiekers Stanny Imbert en Marina Eggermont exposeren hun ambachtswerk. Ook het werk van schilderes Regina Zoller zal te bezichtigen zijn. Ook zorgcentrum De Vluchtheuvel voor dag- en woonondersteuning zal schilderijen tentoonstellen.

De expositie ‘Van Ambacht tot Kunst’ is te bezichtigen van zaterdag 14 tot dinsdag 24 maart in het Ravenhof (Oude Broek, 4) in Stabroek. De toegang is gratis. Op weekdagen te bezoeken tussen 13 en 17 uur. In het weekend is de tentoonstelling open van 13 tot 18 uur.