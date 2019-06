Afdelingen Polder en Stabroek verbroederen Alfons Schryvers

17 juni 2019

10u20 0

In Berendrecht had een bijeenkomst plaats van de lokale N-VA afdelingen van Berendrecht, Zandvliet en Lillo en de plaatselijke afdeling van Stabroek. “Het is zeker niet de bedoeling om een vorm van fusie tussen beiden gemeenten te bespreken maar wel om elkaar beter te leren kennen” lacht de Berendrechtse districtsburgemeester Carl Geeraerts. Ook de Stabroekse burgemeester Rik Frans deelt dezelfde mening. De belangstelling voor beide afdelingen zit trouwens in de lift. Beiden zien hun ledenaantal stijgen en kunnen een stempel drukken op het plaatselijke beleid. In Berendrecht staat Carl Geeraerts aan het hoofd van een coalitie met CD&V en in Stabroek kwam dezelfde coalitie tot stand. Beide afdelingen hechten veel belang aan inspraak van hun leden om hun voorstellen mee te nemen in het beleid. Ditmaal zorgde de Stabroekse afdeling voor de organisatie en volgend jaar is het de beurt aan de Berendrechtse afdeling om het samenzijn te organiseren.