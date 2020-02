Afbraak woningen Markt Hoevenen zorgt voor verkeershinder emz

04 februari 2020

15u49 0 Stabroek In februari worden op Markt 20 en 22 in Hoevenen (Stabroek) twee woningen in twee fases afgebroken. De werkzaamheden zullen zorgen voor verkeerswijzigingen.

Tussen 3 en 14 februari geldt in de Rekkestraat een parkeerverbod voor werfverkeer met vrachtwagens. Aan de woningen Markt 20 en 22 is een voetgangerstunnel voor voetgangers. Op de Markt is er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Vanaf 17 tot 21 februari zal er werfverkeer zijn aan de woningen Markt 20 en 22. Daarom is er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur op de Markt, meer bepaald tussen de Molenweg en de Lombaardstraat. Voetgangers dienen over te steken aan het zebrapad ter hoogte van de Hooghuisstraat.