Advocaat baasje van katje Lee zegt dat FAVV foute documenten heeft bezorgd aan Peru: “Dit is een boycot” Ewoud Meeusen

27 mei 2020

21u05 8 Stabroek Woensdagavond raakte het nieuws bekend dat de Woensdagavond raakte het nieuws bekend dat de Peruviaanse autoriteiten geweigerd zouden hebben om katje Lee in quarantaine te laten verblijven in Peru . Volgens Anthony Godfroid, de raadsman van Selena Ali (23), bezorgde het FAVV de foute documenten aan SENASA, de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV. “Het exportcertificaat van maart is overgemaakt, maar dat is uiteraard al vervallen.” Godfroid hoopt met de juiste documenten alsnog een quarantaine in Peru voor Lee mogelijk te maken.

Omdat Lee bij de uitvoer naar België niet beschikte over het SENASA-certificaat voor export, zou de kat in principe niet terug kunnen keren. Er worden wel uitzonderingen toegestaan. Daarvoor vraagt de Peruaanse overheid wel certificaten van gezondheid en vaccinatie waarover de kat beschikte toen hij Peru verliet. Op basis daarvan volgt een evaluatie. Enkel indien de kat over de nodige invoerdocumenten beschikt, zou die Peru mogen binnenkomen.

Op het verkeerde been

Maar die documenten zouden volgens Godfroid niet verleend zijn door het FAVV aan SENASA. “Het overgemaakte certificaat dateert van maart. Dat is uiteraard al vervallen, want het is maar vijftien dagen geldig. Nu is er sprake van import van een kat afkomstig uit de Europese Unie naar Peru. Daarvoor moet er een exportcertificaat van een veterinaire autoriteit uit een EU-lidstaat verschaft worden. Daarbij heeft het FAVV de sleutel in handen. Maar zoals ik gevreesd had, geeft de instantie dat niet. Zo kan het de importweigering bekomen. Dit is een bewuste boycot. Het FAVV wenst de rechter op het verkeerde been te zetten. ”

Daarom besloot Godfroid zelf de juiste documenten te bezorgen aan de Peruviaanse gezondheidsinstanties. Dat houdt onder meer de bewijzen van het aanmaken van antilichamen, het bewijs voor de rabiës-vrijheid van België én het Belgisch paspoort van de kater. De raadsman hoopt dan ook dat die de lokale autoriteiten kan overtuigen om Lee alsnog te ontvangen. “Ik denk wel dat SENASA nu wel toestemming zal verlenen.” De terugkeer van Lee met haar baasje Selena zal dan wel pas op 1 juli zijn, want het luchtruim van Peru is nog tot en met 30 juni gesloten.

Bij het FAVV was woensdagavond niemand meer beschikbaar voor commentaar.